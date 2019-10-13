المعابر و الحدود توضح حركة السفر عبر معبر الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن 4187 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين أمس السبت، عبر معبر الكرامة، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

وأوضحت الادارة العامة في بيان لها أن عدد المغادرين بلغ 2229 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 1958 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 9 مسافرين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .