فلسطينيات تفتتح دوري جامعات غزّة في موسمه السابع

افتتحت مؤسسة فلسطينيات، اليوم السبت، الدوري الافتتاحي للمناظرات في موسمه السابع، لطلبة الجامعات في قطاع غزّة، بمشاركة ست جامعات فلسطينية، وبحضور جمهور لافت وأساتذة الجامعات، وذلك في فندق الكومودور غرب مدينة غزّة، بالشراكة مع مؤسسة أولف بالمة السويدية.

والجامعات المشاركة في الدوري تتمثّل بـ جامعة لأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى وجامعة غزّة وجامعة القدس المفتوحة والكلية الجامعية.

وحملت المناظرة الأولى مقولة المجلس الذي يرى أن النساء الفلسطينيات قد نجحن في تغير الصورة النمطية المرتبطة بهن في الإعلام، حيث ناظر فريق جامعة الأزهر كمؤيد للمقولة وفريق جامعة القدس المفتوحة كمعارض لها.

وأما المناظرة الثانية كانت بعنوان هذا المجلس يرى أن المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها القطاع الخاص تعتمد على الدعاية وليس التنمية، وتناظر فريق جامعة غزة كمؤيّد، بينما عارضه فيها فريق جامعة الأقصى.

وحول المناظرة الثالثة، فكانت؛ هذا المجلس يرى أن عزوف الشباب عن العمل التطوعي سببه ارتفاع معدلات البطالة بينهم، إذ حمل فريق الجامعة الإسلامية موقف التأييد، بينما عارضه فريق الكلية الجامعية.

وتمثلت لجنة التحكيم بكل من الإعلامية هداية شمعون، والكاتب مصطفى إبراهيم، والأستاذة عزّة قاسم.

وبخصوص نتائج المرحلة الأولى من المناظرات، فقد تأهل فريق جامعة الأقصى وجامعة الأزهر والجامعة الإسلامية، كما حصل فريق جامعة القدس المفتوحة على أعلى الدرجات بين الفرق الأخرى ليتأهل بدوره للمرحلة الثانية من الدوري.

ويأتي دوري مناظرات فلسطين بين جامعات قطاع غزة؛ كبرنامج سنوي تنفذه فلسطينيات بهدف تعزيز لغة التفاهم والحوار القائم على الحجة والبرهان بين طلبة الجامعات وفق منهج كارل بوبر حيث ستخوض الفرق المرحلة الأولى بالقرعة فيما بينها لفرز ثلاثة متناظرين يتأهلوا للنهائي ومن ثم يتم حسم الفائز من بينهم.