السنوار يلتقي مخاتير رفح ويؤكد أولوية بناء مستشفى للمدينة

قال قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأحد، إن إقامة مستشفى في مدينة رفح جنوب القطاع هو من ضمن أولويات عمله بمكتبه.

وأضاف السنوار، خلال لقاءه مع مخاتير ووجهاء مدينة رفح، أن البدء في الخطوة الأولى لإقامة وحدة الطوارئ بمستشفى رفح الطبي قبل بداية العام الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي خطوة مبدأية سيليها عدة خطوات.

وأكد أنه تم بذل جهود كبيرة مع جهات دولية عديدة لبناء مستشفى في رفح، مؤكدًا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات عمله بمكتبه.

يشار إلى أن مدينة رفح من المدن المكتظة سكانيًا، ويبلغ عدد مواطنيها (250 ألف) نسمة، في حين تشهد المحافظة حراكًا شعبيًا وإلكترونيًا وسط مطالبات ببناء مستشفى ليلبي حاجة ساكنيها.