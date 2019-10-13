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مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون المثمرة في اراضي المواطنين غرب سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 18:47 - 13 أكتوبر 2019
مستوطنون يقطعون اشجار زيتون مستوطنون يقطعون اشجار زيتون
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قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليوم الأحد، بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بروقين وكفر الديك غربي سلفيت شمال مدينة القدس المحتلة، وأقدموا على قطع أشجار الزيتون المثمرة.

وأفات مصادر محلية، بأن مستوطنو "بروخين"، اعتدوا على أراضي تعود مليكتها للمواطن أشرف حمدان، وقاموا بقطع أشجار الزيتون المثمرة وهدم سلاسل حجرية في الأرض.

وأضاف المزارع حمدان، أن المستوطنين قاموا بتقطيع أشجار الزيتون والتي يزيد عمرها عن 80 عامًا.

ولفت إلى أن المستوطنون اعتدوا على بئر تجمع فيه مياه الامطار عمره تقريبًا الـ 70عامًا، وتكسير بابه، بالإضافة إلى تخريب معدات وأدوات كانت موجودة داخل الأرض.

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