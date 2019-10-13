الجيش اللبناني يصدر بيانًا بشأن إختراق طائرة استطلاع "إسرائيلية" للأجواء

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاحد، بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية بتاريخ 12/10/2019.

وأصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا بشأن أحداث ليلة أمس السبت في منطقة معوض الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أنباء عن وجود طائرات مسيرة إسرائيلية في الأجواء.

وأكد الجيش في بيان له، بأن طائرة الاستطلاع حلقت على ارتفاع منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض بحّي ماضي في الضاحية الجنوبية، ثمّ استمرّت بالتحليق على علوّ مرتفع لتغادر بعد ذلك الأجواء اللبنانية.

وعقب رصد الطائرة، أوضح الجيش بأن قواته استنفرت، واخذت الإجراءات المناسبة، للتعامل مع الهدف المعادي.