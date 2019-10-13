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الاحتلال يفرج عن أسير فلسطيني من الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:49 - 13 أكتوبر 2019
الاحتلال تفرج عن أسير فلسطيني الاحتلال تفرج عن أسير فلسطيني
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أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاحد، عن اسير فلسطيني من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير عدي الشرباتي بعد اعتقال دام ستة أشهر.

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