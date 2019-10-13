خلال لقائه مع الفصائل.. حنا ناصر يؤكد جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بممثلي الفصائل والاحزاب السياسية في مقرها العام بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف الاستماع لمواقف الفصائل وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات العامة.

وأكد حنا ناصر، أن الاجتماع بممثلي الفصائل والاحزاب السياسية يأتي في اطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة لإنجاح العملية الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية، ولضمان أوسع مشاركة فيها.

وشدد حنا ناصر على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء هذه الانتخابات.

وقد أطلع ناصر المجتمعين على فحوى لقائه مع رئيس السلطة محمود عباس، حول توجهه لإجراء انتخابات عامة تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، وتكليفه لرئيس اللجنة بمواصلة اللقاءات مع ممثلي فصائل العمل الوطني.

وفي ذات السياق أكد الحضور أن الانتخابات حق دستوري للمواطن وأنها انتخابات مستحقة لتجديد النظام السياسي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان اجراءها وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها.