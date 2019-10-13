كاتب "إسرائيلي" يحذر من تبعيات انهيار الاقتصاد الفلسطيني

نبه كاتب "إسرائيلي" من تهديد خطير ينتظره الاحتلال "الاسرايلي" في حالة انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وسط رزمة من العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة بتشجع من "إسرائيل".

وقال الكاتب "عكيفا ألدار" في مقال له، :"إنّ الاقتصاد الفلسطيني تحوّل بفعل الحكومة "الإسرائيلية" والادارة الامريكية إلى نموذج لاستخدام العصى البعيدة عن السلام".

وأضاف بأن الاقتصاد الفلسطيني بدلاً من أن يكون نموذج لاستخدام العصىى، عليه أن يحصل على المزيد من الدعم، لدعم السلام.

وأشار ألدار إلى أن السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" اتفقتا قبل أيام على إرسال 1.8 مليار شيكل كجزء من أموال المقاصة المسيطر عليها من قبل الاحتلال.

وأكد أن المرض الأساسي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني هو تراجع قيمة المساعدات الخارجية من 1.23 مليار دولار عام 2013 إلى 516 مليون دولار في 2018.

وبين في مقاله، بأن وقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، صعد من خطورة انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ومن جانبه، كان قائد كتيبة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الجنرال "نيتسان ألون" قد حذر في وقت سابق من وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، لتبعيات خطيرة على الواقع الأمن.