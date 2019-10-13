محكمة اردنية ترفض حل نقابة المعلمين

رفضت محكمة أردنية مساء اليوم الأحد، الدعوة القضائية المرفوعة لحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين.

وكان ولي أمر طالبين أردنيين تقدم في 3 تشرين الجاري، بدعوى للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين، ممثلةً برئيس النقابة وأعضائها، معللاً دعواه بأن مجلس النقابة خالف القانون عندما اتخذ قرار الإضراب المفتوح، وهو ما ألحق أضراراً بأبنائه.

وكانت نقابة المعلمين اضربت عن التعليم في المدارس الحكومية بتاريخ (3 تشرين الاول) احتجاجًا على سوء أوضاعهم المادية مطالبين بزيادة معاشاتهم.

وقال المحامي والمستشار القانوني لنقابة المعلمين، بسام فريحات، "إن محكمة بداية غرب عمان ردت الدعوى لعدم وجود مصلحة للمدعي في حل المجلس".

وأضاف فريحات، "المحكمة ارتأت عدم قانونية وعدم صحة طلب حل مجلس النقابة".

وكانت الحكومة الأردنية والنقابة وقّعتا في 7 تشرين الجاري، على اتفاق لوقف الاضرار ومنح المعلمين مطالبهم المالية.