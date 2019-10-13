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هنية: العلاقة مع مصر متطورة وزيارة الوفد المصري مؤشر مهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:09 - 13 أكتوبر 2019
اسماعيل هنية يستقبل وفد طبي مصري اسماعيل هنية يستقبل وفد طبي مصري
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أكد كدأكد ك اإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن وصول الوفد الطبي المصري إلى قطاع غزة مؤشرا مهما على الدور المصري الاقليمي والعروبي، مشددًا على أن ذلك دليل على تطور العلاقة الثنائية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال استقبال هنية لرئيس وأعضاء الوفد الطبي المصري الذي وصل إلى قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية.

وأشاد هنية بالجهود المصرية في المسارات المختلفة لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ومساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين والجرحى منهم خاصة.

وكرم هنية أعضاء الوفد الطبي المصري على زيارتهم لقطاع غزة.

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