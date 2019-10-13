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سلفيت: مستوطنون يهاجمون أراضي المواطنين ويقطعون أشجار الزيتون

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 15:01 - 13 أكتوبر 2019
ستوطنون يهاجمون أراضي المواطنين- ارشيفية ستوطنون يهاجمون أراضي المواطنين- ارشيفية
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هاجم عدد من المستوطنين المتطرفين اليوم الاحد، أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بروقين وكفر الديك غربي سلفيت شمال مدينة القدس المحتلة، وأقدموا على قطع أشجار الزيتون المثمرة.

وأفات مصادر محلية، بأن مستوطنو "بروخين"، اعتدوا على أراضي تعود مليكتها للمواطن أشرف حمدان، وباشروا في قطع أشجار الزيتون المثمرة وهدم سلاسل حجرية في الأرض.

وأوضح المزارع حمدان، بأن المستوطنين قاموا بتقطيع أشجار الزيتون والتي يزيد عمرها عن 80 عامًا.

وأشار إلى أن المستوطنون اعتدوا على بئر تجمع فيه مياه الامطار عمره تقريبًا الـ 70عامًا، وتكسير بابه، بالإضافة إلى تخريب معدات وأدوات كانت موجودة داخل الأرض.

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