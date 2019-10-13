وزارة الزراعة بغزة تحدد موعد قطف الزيتون لعام 2019

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن موعد بدء موسم قطف ثمار الزيتون، وذلك يوم غدٍ الاثنين، الموافق 2019/10/14.

وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة م. أدهم البسيوني في مؤتمر صحفي بالمكتب الإعلامي اليوم الاحد، بأن مساحات زراعة الزيتون المنتجة تقدر بحوالي 32 ألف دونم، وان اجمالي المساحة تقدر بـ 39 ألف دونم.

ودعا البسيوني للمشاركة في احتفال قطف الزيتون غدًا الاثنين الساعة العاشرة صباحًا، على أرض مخيمات العودة شمال قطاع غزة، ويتخلخل الاحتفال زيارة لأراضي المواطنين ومعاصر عصر الزيتون.

وبينّ بأن موسم الزيتون هذا العام، حقق نسبة عالية وجيدة مقارنةً بالسنوات السابقة، ويغطي نسبة كبيرة من احتياجات غزة من الزيت والزيتون.

وتوقع المهندس، أن حجم إنتاجية موسم الزيتون هذا العام قد تصل لـ30 ألف طن تقريباً، منها 6 آلاف لتخليل حبات الزيتون، و 24 ألف طن لإنتاج زيت، بمعدل انتاج 4 آلاف طن.

وأوصى المزارعين إلى تأخير موعد قطف الزيتون، لتحقيق كميات أفضل وجودة أعلى من الزيت، بناءً على دراسات علمية وتجارب سابقة في هذا المجال.

اكد البسيوني بأن وزراته لا زالت تقود اقتصادًا زراعيًا مقاومًا من خلال دعم المزارع والمنتج المحلي. موضحًا بأن الوزارة رسمت سياسات واضحة الرؤية والأهداف، أهمها : استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وإحلال الواردات في مجال المحاصيل ومدخلات الإنتاج، ودعم المنتج المحلي وإعادة هيكلة القطاع الزراعي والاعتماد عليه.

واكد بأن وزارة الزراعة، كثفت من جولاتها خلال الفترة الماضية، لأراضي المزارعين ومعاصر الزيتون لتقديم الخدمات الارشادات الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على المنتج المحلي كمًا ونوعًا.

وأشار إلى ان وزارته مثلت دورًا رئيسًا بالتعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي في تشجيع قطاع الزيتون وإعادة حيويته وإنتاجه، بالرغم من كل اعتداءات وتجريف الاحتلال للأراضي في الحروب السابقة.

وطالب البسيوني، المزارعين كافة واصحاب المعاصر إلى اتباع الارشادات الفنية الصادرة على الوزارة بخصوص آليات النقل والقطف العصر للحصول على أعلى انتاج وافضل جودة زيت.