بالأسماء.. سلطة رام الله تُحيل 7 من محافظيها للتقاعد

أحلت رئاسة السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، 7 محافظين بديوان الرئاسة إلى التقاعد استنادًا لأحكام القانون الأساسي.
وجاء بيان احالة الموظفين من ديوان الرئاسة كتالي:
- استنادا لأحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير ولأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته
- بعد الاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رثم 4 لسنة 1998وتعدلاته.
- الاطلاع على احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعدلاته
- وعلى احكام قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعدلاته
- وعلى احكام قانون مكافآت وراتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعدلاته وتحقيقا للمصلحة العامة.
والعاملون في ديوان الرئاسة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر هم: "مروان مسعود محمد عورتاني، حمدالله حافظ احمد حمدالله، عبدالله حسن جمعة الافرنجي، مامون ابراهيم محمود سويدان، موسى محمد موسى شكارنة، باسم راجح حماد جاغوب، الياس مشيل الياس زنانيري".