بالأسماء.. سلطة رام الله تُحيل 7 من محافظيها للتقاعد

أحلت رئاسة السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، 7 محافظين بديوان الرئاسة إلى التقاعد استنادًا لأحكام القانون الأساسي.

وجاء بيان احالة الموظفين من ديوان الرئاسة كتالي:

استنادا لأحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير ولأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته

بعد الاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رثم 4 لسنة 1998وتعدلاته.

الاطلاع على احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعدلاته

وعلى احكام قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعدلاته

وعلى احكام قانون مكافآت وراتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعدلاته وتحقيقا للمصلحة العامة.

والعاملون في ديوان الرئاسة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر هم: "مروان مسعود محمد عورتاني، حمدالله حافظ احمد حمدالله، عبدالله حسن جمعة الافرنجي، مامون ابراهيم محمود سويدان، موسى محمد موسى شكارنة، باسم راجح حماد جاغوب، الياس مشيل الياس زنانيري".



