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بالأسماء.. سلطة رام الله تُحيل 7 من محافظيها للتقاعد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:39 - 13 أكتوبر 2019
التقاعد المالي لموظفي السلطة.JPG التقاعد المالي لموظفي السلطة.JPG
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أحلت رئاسة السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، 7 محافظين بديوان الرئاسة إلى التقاعد استنادًا لأحكام القانون الأساسي.

وجاء بيان احالة الموظفين من ديوان الرئاسة كتالي:

  • استنادا لأحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير ولأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته
  • بعد الاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رثم 4 لسنة 1998وتعدلاته.
  • الاطلاع على احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعدلاته
  • وعلى احكام قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعدلاته
  • وعلى احكام قانون مكافآت وراتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعدلاته وتحقيقا للمصلحة العامة.

والعاملون في ديوان الرئاسة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر هم: "مروان مسعود محمد عورتاني، حمدالله حافظ احمد حمدالله، عبدالله حسن جمعة الافرنجي، مامون ابراهيم محمود سويدان، موسى محمد موسى شكارنة، باسم راجح حماد جاغوب، الياس مشيل الياس زنانيري".

قرار التقاعد المبكر.JPG
 

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