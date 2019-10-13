أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 2019

جاءت أسعار الحديد في الأسواق بانخفاض يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 700 جنيه في الطن، وذلك بسبب انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا نحو 70 دولارًا، حيث انخفض سعره من 450 دولارا ليصل إلى 380 دولارًا.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد شهدت تراجعًا بسبب زيادة الانتاج المعروض وتراجع أسعار خام الحديد "البيلت" عالميًا، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأشار إلى أن مصانع الحديد واصلت تخفيض أسعارها للمرة الثانية على التوالي في غضون أقل من 10 أيام مقارنة ببداية الشهر، مؤكدًا أن شركات الحديد أرسلت للتجار أسعاراً جديدة أقل من أسعار بداية شهر أكتوبر.

شهد الحديد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث جاءت أسعار الحديد بانخفاض يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 410 دولارات للطن، إضافة إلى أنه ارتفع مؤخرا بنحو 7 دولارات للطن فقط.

انخفضت أسعار الأسمنت الأسود، حيث تراوحت ما بين 10 إلى 60 جنيها في الطن، وأصبح الانخفاض سيد الموقف بالنسبة لأسعار الأسمنت في هذه الفترة، كما انخفضت أسعار الأسمنت المقاوم انخفاضا يتراوح ما بين 10 إلى 50 جنيها في الطن، وتراجع أسعار الأسمنت الأبيض تراجعا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه في الطن.

يشار إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.