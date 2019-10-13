فيديو يكشف هدف جنود الاحتلال من اقتحام بلدة العيسوية

كشف فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي، أن الهدف من تنفيذ العمليات واقتحامات داخل البلدات الفلسطينية وخاصة في منطقة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة هو استفزاز السكان فقط.

وقد نشر الفيديو اليوم الأحد على موقع صحيفة هآرتس العبرية، وكان الجنود قد التقطوا الفيديو في شهر ابريل/ نيسان الماضي حينما اقتحم عشرات الجنود بلدة العيسوية واعتقلوا عدد من المواطنين.

ويظهر في الفيديو أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يقول لآخر: "إن هذه العملية استفزازية بدون هدف، فلماذا نفعل ذلك؟، فرد عليه الآخر "سياسة عملياتنا مضروبة من الأساس".

وسأل جندي آخر عما إذا كان ذلك يتسبب بمشاكل، فرد عليه جندي، "هذا هدفنا"، مؤكدًا أن هدفهم التسبب بمزيد من المشاكل، فيما اعتبر أحد الجنود خلال الفيديو بأن عملية رشق الحجارة من قبل الفلسطينيين ليست سوى لعبة ولا تسبب أي أضرار.

يُشار إلى أن الفيديو قدم خلال محاكمة أحد سكان بلدة العيسوية اتهم في يوم تصوير الفيديو برشق جنود الاحتلال بعدد من الحجارة، وطلب المحامي الذي ترافع عن المواطن بتخفيف العقوبة بناءً على ما ورد في الفيديو، وتم الحكم عليه بالسجن 7 أشهر ونصف، وهو حكم مخفف بالنسبة للأحكام المماثلة.

وأشارت هآرتس إلى أن الفيديو يؤكد اتهامات سكان القرية بأن الهدف من العملية هو الاستفزاز.