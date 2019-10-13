موعد مباراة المنتخب الأولمبي المصري اليوم والقنوات الناقلة

من المتوقع، أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا في الودية الثانية بينهما استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر البطولة المؤهلة لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 ابتداءً من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

وتقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث أعلنت قناة "تايم سبورتس" عن إذاعة مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية استعدادًا لتصفيات الأمم الإفريقية.

تعادل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مع نظيره جنوب إفريقيا اليوم، حيث سجل أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الهدف الوحيد للفراعنة في الدقيقة العاشرة في حين أدركت جنوب إفريقيا التعادل في أخر 5 دقائق من ركلة جزاء أحرزها لوثر سينج.

وأدار محمد معروف المباراة وعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

بدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من عمر صلاح في حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدي وأحمد حمدي وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

وكان منتخب مصر الاوليمبي قد بدأ معسكره يوم الاثنين الماضي بالقاهرة، واختار شوقي غريب 28 لاعبًا لمباراتي جنوب افريقيا الوديتين.