آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني اليوم الاحد، عن آلية سفر المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين الموافق 14/10/2019.

وأوضحت الداخلية، بان السفر سيكون للحافلات الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر من كشف 2/10.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد الساعة السابعة صباحًا من صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب امتعتهم للسفر.

وطالبت الداخلية المسافرين ضرورة التزام بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم، وعد التأخير عن الموعد المحدد.

وأشارت إلى ضرورة إحضار المسافرين بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.