تردد قنوات زلزال على قمر النايل سات 2019

ظهرت مجموعة قنوات زلزال Zilzal وعددهم 6 قنوات بشكل مفاجئ، على القمر المصري النايل سات 7 غرب، وذلك على غرار ما ظهر سابقًا من قنوات "حبيشة" و"الأسطورة".

وتم الإعلان عن انطلاق قنوات Zilzal يوم 27 يونيو /2019، وذلك عقب توقف بث قنوات الهضبة مباشرة والتي كانت ترمز إلى نجم الغناء العربي "عمرو دياب"، حيث لم تدم طويلًا في عالم الفضائيات.

والجدير بالذكر أن هذا الاسم مأخوذ عن اسم مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم "محمد رمضان" في رمضان 2019، وتقوم هذه القنوات بدورها بعرض جميع المسلسلات والأفلام القديم منها والحديث، وتحمل كلًا منها اسمًا يميزها، وهم:

قناة زلزال سينما Zilzal CINEMA، قناة زلزال أفلام Zilzal AFLAM، قناة زلزال دراما Zilzal Drama، قناة زلزال مسلسلات Zilzal MUSALSALAT ، قناة زلزال كلاسيك Zilzal CLASSIC ، قناة زلزال اليوم Zilzal AL YOOM.

وتحاول باقة قنوات زلزال Zilzal علي النايل سات، عرض أفضل المحتويات بمختلف أنواعها لجذب المشاهدين وتحقيق أعلى نسب ومعدلات للمشاهدة في مصر والوطن العربي.

تردد قناة زلزال سينما

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال أفلام

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال كلاسيك

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 10872 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال اليوم

قناة متخصصة في عرض المسلسل الواحد على مدار اليوم ولمدة ثلاثة ايام.

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال مسلسلات

قناة متخصصة في عرض المسلسلات على مدار اليوم وتقوم بعرض اربع ملسلسلات يومياً.

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12562 27500 عموي ( V ) 3/4

تردد قناة زلزال دراما