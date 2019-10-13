أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الأحد 13/10/2019

إليك أسعار العملات الأجنبية بعدد من البنوك المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 13/10/2019، استنادًا لقوائم البنوك لأسعار العملات.

سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، نحو 16.23 جنيهًا للشراء و16.33 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.24 جنيهًا و16.34 جنيهًا، والتجاري الدولي 16.22 و16.32.

وبسعر أقل بنحو قرش، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات بنكي الإسكندرية والمصرف المتحد.

ويطرح بنك قناة السويس الدولار بسعر أعلى بقرشين عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 للبيع، ويتكرر هذا السعر على شاشات بنوك كريدي أجريكول والمصري الخليجي وعودة وبلوم مصر.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع في بنوك البركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وأبوظبي الإسلامي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.85 للشراء و18.06 للبيع، وسجل الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.16 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.

وتشهد البنوك العاملة بالسوق المحلية وفرة من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة وتيرة تبديل العملات منذ تعويم العملة المحلية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، إن احتياجات العملات الأجنبية بالبنوك تعتبر هي الأكبر.