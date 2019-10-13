أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

توقع الاقتصادي كمال كرار، أن تنجح السياسات الاقتصادية الجديدة في تخفيض الدولار. وقال في بيان صحفي إن خفض الطلب على الدولار وترشيد الواردات، وتخصيص ميزانية صرف العملات الأجنبية للأولويات العاجلة وإلغاء سياسة تعويم الجنيه ستسهم في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء وإحياء الجنيه السوداني.
وتواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية والعمل على حل هذه المشكلة، حسبما أفادت مصادر من البنك المركزي أن العمل جار لضخ أموال جديدة. هذا التغيير يمكن أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجنيه السوداني يقدر أو ينخفض عندما يتم حل الأزمة النقدية.
وظل السودان يتظاهر في عدة مناطق لأكثر من شهر، مما أثر بشكل مباشر على الدولار مقابل الجنيه السوداني. هذا يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.
وفي هذا الصدد، يعمل البنك المركزي حاليًا على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان من خلال البنوك الرسمية.
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار الأمريكي
|
45.0000
|
45.2250
|
45.1125
|
الين الياباني
|
0.4211
|
0.4232
|
0.4222
|
الجنيه الاسترليني
|
55.4734
|
55.7508
|
55.6121
|
الفرنك السويسري
|
45.1912
|
45.4172
|
45.3042
|
الدولار الكندي
|
33.7711
|
33.9400
|
33.8555
|
كرونة السويدية
|
4.5709
|
4.5938
|
4.5823
|
الكرونة النرويجية
|
4.9470
|
4.9717
|
4.9594
|
الكرون الدنماركي
|
6.6165
|
6.6496
|
6.6330
|
الدينار الكويتي
|
147.0588
|
147.7941
|
147.4264
|
الريال السعودي
|
11.9978
|
12.0578
|
12.0278
|
الدرهم الاماراتي
|
12.2526
|
12.3139
|
12.2832
|
الريال القطري
|
12.3592
|
12.4210
|
12.3901
|
الدينار البحريني
|
119.3317
|
119.9284
|
119.6300
|
ريال عماني
|
116.8528
|
117.4371
|
117.1449
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
61.1816
|
61.5060
|
61.3438
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.2500
|
3.2898
|
3.2699
|
اليورو
|
49.4105
|
49.6575
|
49.5340
|العملة
|سعر الصرف
|الدولار الأمريكي
|70.00 جنيه
|الريال السعودي
|18.30 جنيها
|الدرهم الإماراتي
|19.20 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|77.00 جنيه
|الجنيه الإسترليني
|85.00 جنيه
|ريال قطري
|18.70 جنيه
|الجنيه المصري
|4.20 جنيه