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أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

  • فلسطين اليوم
  • 13:09 - 13 أكتوبر 2019
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود
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توقع الاقتصادي كمال كرار، أن تنجح السياسات الاقتصادية الجديدة في تخفيض الدولار. وقال في بيان صحفي إن خفض الطلب على الدولار وترشيد الواردات، وتخصيص ميزانية صرف العملات الأجنبية للأولويات العاجلة وإلغاء سياسة تعويم الجنيه ستسهم في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء وإحياء الجنيه السوداني.

وتواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية والعمل على حل هذه المشكلة، حسبما أفادت مصادر من البنك المركزي أن العمل جار لضخ أموال جديدة. هذا التغيير يمكن أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجنيه السوداني يقدر أو ينخفض ​​عندما يتم حل الأزمة النقدية.

وظل السودان يتظاهر في عدة مناطق لأكثر من شهر، مما أثر بشكل مباشر على الدولار مقابل الجنيه السوداني. هذا يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.

وفي هذا الصدد، يعمل البنك المركزي حاليًا على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان من خلال البنوك الرسمية.

العملة شراء بيع متوسط

الدولار الأمريكي

45.0000

45.2250

45.1125

الين الياباني

0.4211

0.4232

0.4222

الجنيه الاسترليني

55.4734

55.7508

55.6121

الفرنك السويسري

45.1912

45.4172

45.3042

الدولار الكندي

33.7711

33.9400

33.8555

كرونة السويدية

4.5709

4.5938

4.5823

الكرونة النرويجية

4.9470

4.9717

4.9594

الكرون الدنماركي

6.6165

6.6496

6.6330

الدينار الكويتي

147.0588

147.7941

147.4264

الريال السعودي

11.9978

12.0578

12.0278

الدرهم الاماراتي

12.2526

12.3139

12.2832

الريال القطري

12.3592

12.4210

12.3901

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

119.6300

ريال عماني

116.8528

117.4371

117.1449

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

61.3438

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

3.2699

اليورو

49.4105

49.6575

49.5340
العملة سعر الصرف
الدولار الأمريكي 70.00 جنيه
الريال السعودي 18.30 جنيها
الدرهم الإماراتي 19.20 جنيها
سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه
اليورو 77.00 جنيه
الجنيه الإسترليني 85.00 جنيه
 ريال قطري 18.70 جنيه
الجنيه المصري 4.20 جنيه
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