أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

توقع الاقتصادي كمال كرار، أن تنجح السياسات الاقتصادية الجديدة في تخفيض الدولار. وقال في بيان صحفي إن خفض الطلب على الدولار وترشيد الواردات، وتخصيص ميزانية صرف العملات الأجنبية للأولويات العاجلة وإلغاء سياسة تعويم الجنيه ستسهم في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء وإحياء الجنيه السوداني.

وتواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية والعمل على حل هذه المشكلة، حسبما أفادت مصادر من البنك المركزي أن العمل جار لضخ أموال جديدة. هذا التغيير يمكن أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجنيه السوداني يقدر أو ينخفض ​​عندما يتم حل الأزمة النقدية.

وظل السودان يتظاهر في عدة مناطق لأكثر من شهر، مما أثر بشكل مباشر على الدولار مقابل الجنيه السوداني. هذا يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.

وفي هذا الصدد، يعمل البنك المركزي حاليًا على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان من خلال البنوك الرسمية.

العملة شراء بيع متوسط الدولار الأمريكي 45.0000 45.2250 45.1125 الين الياباني 0.4211 0.4232 0.4222 الجنيه الاسترليني 55.4734 55.7508 55.6121 الفرنك السويسري 45.1912 45.4172 45.3042 الدولار الكندي 33.7711 33.9400 33.8555 كرونة السويدية 4.5709 4.5938 4.5823 الكرونة النرويجية 4.9470 4.9717 4.9594 الكرون الدنماركي 6.6165 6.6496 6.6330 الدينار الكويتي 147.0588 147.7941 147.4264 الريال السعودي 11.9978 12.0578 12.0278 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 الريال القطري 12.3592 12.4210 12.3901 الدينار البحريني 119.3317 119.9284 119.6300 ريال عماني 116.8528 117.4371 117.1449 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699 اليورو 49.4105 49.6575 49.5340