رابط شروط مسابقة التربية والتعليم 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي من خلالها يمكن التسجيل في الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي أن التقديم لمسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف معلم سيكون عبر بوابة التوظيف الإلكتروني المقرر انطلاقها يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وإذا كنت ترغب في الدخول على رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2019 – 2020، فإنه عليك "الضغط هنا".

وبشأن شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2019 – 2020، فإنها كالتالي:

1 – ضرورة أن يكون المعلم المتقدم عضوًا نقابيًا.

2– أن يكون حاصل على الشهادات مهارية والتي سيجرى مراجعتها إلكترونيًا.

3 - بالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

4 – من الأفضل أن يكون خريجًا من كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام.

5 – أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت في التحضير للمسابقة الكبرى للتعليم، والتي تشمل شغل 120 ألف وظيفة معلم، مستديم بالمدارس، حيث يتم تثبيتهم بعد اختيارهم.

وأعلن المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه، في 8 أكتوبر 2019، عن بعض الشروط الجديدة، والذي أكد فيه انطلاق المسابقة الجديدة، وسد العجز الكبير في المدارس.