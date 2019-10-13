دعم مصر تظلمات بطاقات التموين 2019

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، موقع دعم مصر للاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، وذلك من أجل ضبط المنظومة التموينية، والتسهيل على المواطنين خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي.

كما وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أن باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر مستمر لتلقي التظلمات إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه.

وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، حرصه الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالطبقات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما يؤكد كلامه هو استمرار تنفيذ القرار الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجًا كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بالزراعة والباعة المتجولون وغيرهم.

وبشأن طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين فهي كالتالي:

ادخل على موقع دعم مصر من هنا

إضافة البيانات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي – رقم البطاقة التموينية.

إرفاق المستندات المطلوبة في تقديم تظلم بطاقة التموين، كالتالي : صورة البطاقة التموينية، الرقم السري، صورة الرقم القومي، صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة، صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة، إيصال كهرباء حديث يحمل اسم المتظلم.

وللاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي، ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر من هنا، اكتب في اسم المستخدم اسم صاحب البطاقة، اكتب في كلمة المرور رقم البطاقة، اضغط على دخول وبعد ذلك يمكنك الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.