تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

يجب أن تتوفر المتطلبات التالية للتحقق من أهلية المتقدم/ة للحصول على الدعم:

أن يكون سعوديا او حاملا لبطاقة التنقل.

أن يكون من صغار مربي المواشي .

ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص.

ألا يكون سجينا او موقوفا او مقيما إقامه دائمة في مركز إيوائي.

ألا يقل سنٌة عن احدى وعشرين سنه.

ان يكون حاصلا على البطاقة الصحية .

أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

ان يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الالكترونية .

ان يرفع طلب دعم على البوابة الالكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم. ​

لتسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية اضغط هنا

بعد أن يستوفي المتقدم/ة جميع الشروط المطلوبة ورفع طلب دعم من خلال البوابة، سيتم التالي:

التحقق من أهلية الاستحقاق للمتقدم.

الزيارة الميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع الماشية.

البت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم.

· سيتم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء المتقدم للاشتراطات أعلاه، ومن ثم سيتم الإشعار بحالة الطلب.

يتم إيقاف الدعم بعد اعتماده في الحالات التالية:

وفاة المستفيد خلال فترة تلقي الدعم، فقدانه أحد معايير استحقاق الدعم، عجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه، ثبوت تقديمه بيانًا غير صحيح او امتناعه عن تقديمه.