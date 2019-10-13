رابط صندوق الزكاة حجز موعد

افتتح صندوق الزكاة، باب التسجيل للمستحقين للزكاة، ضمن الفئات المخصصة في مشاريعه التي يبلغ عددها أكثر من 20 مشروعاً خيرياً واجتماعياً، نابعة من المصارف الشرعية الثمانية للزكاة، منها مشروع أسر الأيتام، وأسر النزلاء، وأصحاب الهمم، والمسنون، ومشاريع التنمية الاجتماعية.

ويبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني من هــــــــــــنا حسب الوقت المحدد له وحتى اكتمال العدد المطلوب، وسيتم إلغاء مواعيد الطلبات التي حجزت في غير الفئة المخصص لها.

إحدى المشاريع مشروع "اقرأ"، الذي يستفيد منه طلبة المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ويهدف المشروع لتمكين طالب العلم من مواصلة تعليمه ورفع الأمية عنه، وذلك عن طريق تسديد الرسوم الدراسية، بهدف رفع المستوى التعليمي للفئات المستحقة.

ويتميز مشروع "اقرأ" بأنه يهتم بالتعليم، ويتم كفالة الطلبة بحسب أنظمة ومعايير واضحة لكل أسرة، كما يتكفل الصندوق بدفع الرسوم الدراسية لأكثر من 4 آلاف طالب في العام الواحد، ويتم تخصيص أكثر من 20 مليون درهم لهذه الفئة.

ويهدف المشروع كذلك إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستحقة، وتوفير حياة كريمة وسعيدة لهم، ويتميز بأنه من أكثر المشاريع التي تصرف عليها أموال الزكاة، حيث يُخصص له 18.5% من إجمالي الميزانية الزكوية، ويتم صرف الزكاة للحالات المستحقة شهرياً.