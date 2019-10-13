نتائج القبولات المركزية 2019 أسماء المقبولين قسم التعليم المهني العراق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المحافظات العراقية وبالتعاون مع إدارة معهد الرصافة عن نتائج قبول المهندي 2019 بجميع محافظات العراق، حيث تم نشر أسماء المقبولين في قسم التعليم المهني من خلال موقع قبول طلاب التعليم المهني العراق 2019.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المحافظات العراقية وبالتعاون مع إدارة معهد الرصافة عن نتائج قبول المهندي 2019 بجميع محافظات العراق.

نتائج القبول المهني 2019-2020

طلبت وزارة التعليم في العراق من جميع طلاب الصف السادس الإعدادي المهني، أن يقدموا إلى المعهد للاستفسار عن نتائج القبول، وأن يتم فحص جميع الأسماء المقبولة من خلال إدارة التعليم المهني، وفقًا للمحافظة حيث مقدم الطلب يقيم، ومراجعة أسماء المقبولين في التعليم المهني من خلال الموقع.

أوضحت الوزارة مؤخرًا أنه يمكن لجميع المتقدمين تقديم جميع الطعون على نتائج القبول المهني بدءًا من الخميس 12 أكتوبر وحتى تقديم طلب الاعتراض على نتائج القبول المهني العراق 2019.

أسماء المقبولين في التعليم المهني 2019 العراق

للاطلاع على جميع أسماء المقبولين في التعليم المهني 2019-2020 من خلال الرابط التالي: انقر هنا