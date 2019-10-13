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بيت لحم : الاحتلال يعلن عن بناء 251 وحدة استيطانية جديدة

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 11:57 - 13 أكتوبر 2019
مستوطنات مستوطنات
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أعلنت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون" أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، و 105 وحدات في مستوطنة "كفار الداد" شرقا.

وفي السياق، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.

واشار بريجية الى أن قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.

 

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