القيادي البطش: حديقة العودة شرق غزة رمزاً للحياة ووفاءً لدماء الشهداء والجرحى

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة القيادي خالد البطش ، اليوم الأحد ، ان الهيئة الوطنية تفتتح حديقة العودة من على أرض مخيم العودة "ملكة" شرق مدينة غزة كرمز للحياة في المناطق التي أراد الاحتلال أن يقتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني ، ووفاءً لدماء الشهداء والجرحى

وأوضح الشيخ البطش خلال افتتاح حديقة العودة بحضور ثلة من القيادات الوطنية واعضاء الهيئة الوطنية العليا والعشائر، ان الهيئة ستعقد اجتماعاتها الأسبوعية في هذ الحديقة بعد إقامة مقر خاص ، لنؤكد على استمرارنا في مسيرات العودة وكسر الحصار .

وبين البطش:" مسيرات العودة تحولت الي مشروع حياة وسننقل التجربة الي كافة محافظات القطاع كرمز للحياة ووفاء لدماء الشهداء والجرحى والتأكيد على المضي في حمل الهم الوطني" .

وقال البطش " اليوم نلتقي في ساحة من ساحات المواجهة مع العدو ساحة العودة لنؤكد على حقنا في العودة وكسر الحصار الظالم ، ولتجديد التأكيد أن المعركة مع العدو لن تنتهي الإ بإستعادة الحق الفلسطيني المظلوم .

وتابع الشيخ البطش :" رسالتنا اليوم للعالم ان شعبنا في غزة مصمم على الحياة ولنقول للمحتل انت اردت ان تقتلنا هنا في ساحة العودة شرق غزة ، ولكن هذا لم يمنعنا من فكرة الثبات والمواصلة ، لنأتي من بين الاشلاء الممزقة لنثبت للعدو إننا صامدون ونستطيع الاستمرار للحياة وسنزع لكل شهيد شجرة ".

ووجه التحية في نهاية حديثة لسلطة الاراضي ولبلدية غزة ولكافة المجهولين في الميدان والذين واصلوا العمل حتى تقام هذه الحديقة التي تدل على الحياة .

وكانت الهيئة الوطنية العليا اعلنت أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة.

وبينت أنها سعت إلى إقامة الحديقة على تلك المساحة، بهدف تعمير تلك المنطقة وتشجيع الأهالي على إصلاح وزراعة الأراضي هناك، موضحة أن الحديقة مفتوحة للأهالي، بهدف تشجيعهم للتوجه للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

ولفتت إلى أنه تمت زراعة الحديقة بعشرات الأشجار الخضراء وتوفير أماكن جلوس عائلية وخاصة، كما تم إنشاء المرافق اللازمة في المكان، وتضم الحديقة مكتبا لعمل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار .

وقالت الهيئة إنه في حال توفر الإمكانات اللازمة ستسعى لإقامة سلسة من الحدائق والمشاريع الحيوية المماثلة في باقي المخيمات الخمسة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

ونوهت إلى أن المنطقة التي أقيمت عليها حديقة العودة تكتسب أهمية خاصة، كما باقي المناطق الشرقية للقطاع، كونها تشهد تجمعات المتظاهرين كل يوم الجمعة في إطار مسيرات العودة التي بدأت منذ أكثر من 78 أسبوعا.

وأضافت "كما تكتسب المنطقة التي أقيمت عليها الحديقة أهميتها، كون الاحتلال يعتبرها من المناطق المحظورة التي يمنع الاقتراب منها أو تجمع الفلسطينيين عندها، لقربها من السياج، الأمر الذي يمثل تحديًا لقوات الاحتلال، وإثباتا لحق الفلسطينيين في التوجه لأراضيهم والاستفادة منها رغم أنف جيش العدو".