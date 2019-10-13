المفتي العام يعلن عن نِصاب زكاة الزيت والزيتون

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار الافتاء اليوم الأحد، أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحث المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن لشعبنا، تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة.

كما استنكر تعمد الاحتلال ومستوطنوه الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب، وقلع الشجر، والحرق، وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار أشجارهم، مثمناً الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.