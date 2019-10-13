أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 13 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة قلقيلية/

◼الأسير علي محمد محمود حسان (49 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة..

◼والأسير محمد صالح محمد شريم المحكوم بالسجن 30 عامًا؛ وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 15 عامًا في سجون الاحتلال.

من مدينة الخليل/

◼الأسير عماد صلاح عبد الفتاح القواسمة (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير بشير أحمد عودة حروب (28 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ستة أعوام في السجون الصهيونية.