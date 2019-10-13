اليوم : افتتاح حديقة العودة شرق غزة

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن افتتاح حديقة العودة في مخيم العودة شرق مدينة غزة، اليوم الأحد.

وبينت أن الحديقة جاءت كرسالة حياة واستمرار للفلسطينيين بوجه الاحتلال.

واستشهد 40 طفلًا فلسطينيًا وأُصيبَ 1521 طفلًا آخر بجروح بالذخيرة الحية على يد قناصة الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة في 30 مارس 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة.

وبينت أنها سعت إلى إقامة الحديقة على تلك المساحة، بهدف تعمير تلك المنطقة وتشجيع الأهالي على إصلاح وزراعة الأراضي هناك، موضحة أن الحديقة مفتوحة للأهالي، بهدف تشجيعهم للتوجه للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

ولفتت إلى أنه تمت زراعة الحديقة بعشرات الأشجار الخضراء وتوفير أماكن جلوس عائلية وخاصة، كما تم إنشاء المرافق اللازمة في المكان، وتضم الحديقة مكتبا لعمل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار .

وقالت الهيئة إنه في حال توفر الإمكانات اللازمة ستسعى لإقامة سلسة من الحدائق والمشاريع الحيوية المماثلة في باقي المخيمات الخمسة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

ونوهت إلى أن المنطقة التي أقيمت عليها حديقة العودة تكتسب أهمية خاصة، كما باقي المناطق الشرقية للقطاع، كونها تشهد تجمعات المتظاهرين كل يوم الجمعة في إطار مسيرات العودة التي بدأت منذ أكثر من 78 أسبوعا.

وأضافت "كما تكتسب المنطقة التي أقيمت عليها الحديقة أهميتها، كون الاحتلال يعتبرها من المناطق المحظورة التي يمنع الاقتراب منها أو تجمع الفلسطينيين عندها، لقربها من السياج، الأمر الذي يمثل تحديًا لقوات الاحتلال، وإثباتا لحق الفلسطينيين في التوجه لأراضيهم والاستفادة منها رغم أنف جيش العدو".