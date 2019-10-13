​​​​​​​الاسير قعدان يدخل يومه الـ"75" في الإضراب ..6 أسرى يواصلون معركتهم ضد السجان

يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداري وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية ، وتحذيرات من مماطلة الاحتلال في التوصل لإتفاق ينهي اضراب الاسرى.

الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاماً يدخل يومه(75) في إضرابه المفتوح عن الطعام ، وسط تحذيرات من شقيقته المحررة منى قعدان بدهور حالته الصحية .

وقالت قعدان خلال تصريحات اذاعية اليوم ، ان شقيقها يعاني من آلام شديدة في البطن والرأس والمعدة ، إضافة الى آلام شديدة في العضلات ، واستمرار الدوخة ، ونقص شديد على وزنة .

ودعت الي ضرورة تكثيف التحركات والفعاليات لنصرة الاسرى المضربين عن الطعام حتى تحقيق الانتصار .

ويواصل الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً)، إضرابه لليوم (92) على التوالي .

و الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) المضرب منذ (82) يوماً.

والأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) المضرب منذ ( 20 يوماً ) على التوالي.

و الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم ( 16يوماً) على التوالي.

والأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، المضربة منذ ( 20 يوماً )على التوالي.