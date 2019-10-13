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متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:32 - 13 أكتوبر 2019
متطرفون متطرفون
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اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى وتجولوا فيها بحراسةٍ مشددة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

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