أخبار الأهلي: جاهزية اللاعب السوليه لمباراة الزمالك المقبلة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري. ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 19 أكتوبر بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وتعرض عمرو السولية مؤخرا للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وأسوان، وتم استبعاده من المنتخب من اجل تلقي العلاج. وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك".

وأكمل " لاعبو المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعدادا لملاقاة الزمالك، بينما ينضم التونسي علي معلول للتدريبات يوم الإثنين". ويضم المنتخب الأول من الأهلي كلا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

وانضم علي معلول لمنتخب تونس مؤخرا ويستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت.