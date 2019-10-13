مواجهات خلال مداهمة منزل الأسير سامر العرابيد واعتقالات لـ11 مواطناً في العيساوية

تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" مداهماتها اليومية لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس ، حيث اعتقلت فجر اليوم والليلة الماضية 11 مواطناً جلهم من بلدة العيساوية في القدس ، إضافةً الى اقتحام منزل عائلة الاسير سامر العربيد في مدينة رام الله.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة الاسير سامر العربيد في رام الله، ومنزل الاسير القيادي في الجبهة الشعبية وليد حناتشة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فجرا خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي الطيرة في المدينة، خلال اقتحام المنزلين.

كما اندلعت مواجهات في بلدة سردا، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال انسحاب جيش الاحتلال من المدينة ما ادى الى اصابة جندي في جيش الاحتلال في وجهه.

وبشأن الاعتقالات تواصل قوات الاحتلال حملة دهم منازل المواطنين في بلدة العيسوية في القدس.

وعرف من معتقلي الضفة، الفتاة مريم مناصرة ووالدها يحيى مناصرة من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

ومن بلدة العيسوية شرق القدس:

آدم شفيق عبيد

خالد وليد عبيد

محمد مروان عبيد

ضياء أيمن عبيد

حاتم حسن زمرد

خالد مصطفى

نديم الصفدي

محمد إبراهيم درويش

فارس الزعتري

علي حمدان

معتصم حمزة عبيد