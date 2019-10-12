د. عليان: المقاومة والوحدة عاملان أساسيان لتحقيق النصر

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان، أن الوحدة الفلسطينية والمقاومة المسلحة هما أساس تحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي ويجب التمسك بهما.

وأوضح د. عليان خلال كلمة له في احتفال نظمته دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي على شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ32، أن قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من أولويات حركة الجهاد.

وقالك "إن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أثمرت جيدًا ووصلت بنا إلى قوة كبيرة يخشاها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن من يترك المقاومة فهو يترك فلسطين.

وطالب د. عليان بإعادة بناء الوحدة الفلسطينية للحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الاسلامي قال: "إن الانطلاقة الجهادية الثانية والثلاثين دليل ثقة وصوابية نهج حركة الجهاد الإسلامي، والمقاومة حاجة ملحة وضرورية للوصول إلى التحرير الكامل".

ودعا د. عليات، الامة العربية بأن تلتحم حول فلسطين والقدس والمقاومة الفلسطينية لأن القدس هي مركز الدول العربية، لافتًا إلى أن اساس الارهاب في العالم هي اسرائيل.