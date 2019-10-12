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مشعل آل علي يدعو لنجله وللمغدور عبد العزيز الفغم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:04 - 12 أكتوبر 2019
الملك سلمان بن عبد العزيز وحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم الملك سلمان بن عبد العزيز وحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم
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أثارت تغريدات عضو مجلس الشورى السعودي السابق مشعل آل علي والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك السعودي مشاعر الحزن والأسى والاعجاب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تغريدة مشعل آل علي أثارت الحزن الشديد على مواقع التواصل وجاءت التغريدة كالتالي: "بعد تقبيلي لابني ممدوح مشعل آل علي وتوديعه طيب الله روحه وزكاها وجعله من الوفد المكرمين عنده أودعته الله في مرقده ووسّدته بيدي رحمه الله رحمة واسعه وجمعه مع عبدالعزيز الفغم على سرر متقابلين في عليين، ولا حرمهم مجاورة المصطفى الأمين".

وكان آل علي غرد سابقا واصفا ابنه بـ"الغادر": "مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعته إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروع وجند".

يُشار إلى أن ممدوح مشعل آل علي قتل حارس الملك السعودي عبد العزيز الفغم لأسباب وصفت بالشخصية، وكان عبد الفغم حارسًا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، واستمر في عمله ورافق الملك سلمان وكان مسؤول الحماية الخاصة به وحصل على ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017.

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