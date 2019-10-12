الجبهة العربية: لا يجوز تعطيل الانتخابات ويجب استغلال دعوة الرئيس

أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، أن تعطيل الانتخابات (الرئاسية-التشريعية-المجلس الوطني) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف فهي استحقاق ثابت واصيل للشعب الفلسطيني، مرحبة بدعوة رئيس السلطة محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة في القدس وغزة والضفة باعتبارها مدخلا حقيقيا لإنهاء الانقسام.

ودعت الجبهة في بيانٍ أصدرته في ذكرى انطلاقتها الـ 51 اليوم الخميس، إلى عدم اضاعة دعوة رئيس السلطة للانتخابات وانتهاز هذه الفرصة، والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وعلى رأسها اتفاق القاهرة 2017.

وشددت على أهمية تطوير المقاومة الشعبية التي تعتبر ضرورة قصوى في هذه المرحلة خصوصا وأنها بدأت تعطي نتائج ايجابية سواء على صعيد المواجهة مع جيش الاحتلال وإرهاقه.

وفي ذات السياق أكدت الجبهة العربية، على ضرورة تصعيد حملات المقاطعة المتنامية مع الاحتلال الإسرائيلي لتشمل كافة التعاملات الاقتصادية معه، مطالبة كافة المؤسسات الفلسطينية باتخاذ قرارات واضحة وحاسمة لإرهاق الاقتصاد الإسرائيلي.