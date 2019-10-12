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الاحتلال يلزم السلطة بتعويض عائلة قتيل مستوطن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:32 - 12 أكتوبر 2019
الاحتلال يلزم السلطة بتعويض عائلة قتيل مستوطن الاحتلال يلزم السلطة بتعويض عائلة قتيل مستوطن
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قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض عائلة مستوطن قٌتل في انتفاضة الأقصى، بمبلغ 3.5مليون شيكل.

وأفاد الاعلام العبري، بأن محكمة "تل ابيب" ألزمت السلطة بشكل نهائي تعويض عائلة مستوطن قٌتل عام 2003.

وأوضح بأن الاحتلال رفض استئناف تقدمت به السلطة ضد قرار سابق بخصوص تعويض عائلة المستوطن.

وأكدت القاضية سارة دوتان أن السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة من إجراءات الجباية التي يديرها الاحتلال،  بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

يشار إلى أن المستوطن "عاموس مانتين" قتل في حزيران عام 2003، بعد مشاركته في تدريبات لجيش الاحتلال في قتل الفلسطينيين الابرياء.

 

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