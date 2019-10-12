تطبيق متجر الارنب الصيني للايفون 2020 اخر تحديث

المتجر الصيني للايفون لتحميل التطبيقات والالعاب Tutu Helper او ما يسميه البعض متجر الارنب الصيني توتو آب tutu app, والذي هو عبارة عن برنامج مجاني يعمل بدون تنزيل جلبريك، بحيث يوفر لكم متجر الارنب الصيني للايفون كافة التطبيقات والالعاب التي لايمكنكم تحميلها في اي متجر اخر بسبب عدم توفر المحتوى ضمن نطاق بلدكم, كما نقدم لكم اليوم المتجر الصيني للايفون في اصداره الاخير للعام .
كما يعد المتجر الصيني للايفون من اقوى البرامج والتطبيقات والالعاب وهو افضل بديل للمتاجر الالكترونية المعروفة كمتجر آبل ستور Apple Store، وبديل ايضاً لمتاجر اخرى one mobile market حيث استطاع المتجر الصيني الحصول على ثقة ملايين من المستخدمين للهواتف والاجهزة الذكية من كافة أنحاء العالم.
كما يمكن للمستخدمين تنزيله من خلال موقعكم الكبير موقع تحميل مجاني من خلال الرابط المباشر والسريع المرفق داخل المقالة، كما يمكنكم تحميل متجر الارنب الصيني للاندرويد أيضاً وبشكل مجاني 100% ومن رابط مباشر كما يمكنكم من هنا تطبيق المتجر الصيني للايفون باصدار آخر.
ما هي اهم مميزات المتجر الصيني للايفون 2020 بدون جلبريك :
- يتميز المتجر الصيني للايفون بصغر حجمه كما انه لا يؤثر على عمل وسرعة المعالج، ولا يشغل حيزاً في الذاكرة.
- يحتوي متجر الارنب الصيني ايفون على واجهة استخدام سهلة ورائعة ويستطيع كافة المستخدمين التعامل معها.
- يعتبر متجر الأرنب لتحميل التطبيقات والالعاب من اقوى واسرع المتاجر الالكترونية في تنزيل الألعاب والتطبيقات.
- يمكنكم من خلال برنامج المتجر الصيني تحميل جميع انواع التطبيقات والالعاب المدفوعة في المتاجر الأخرى بشكل مجاني 100% من خلال هذا المتجر.
- لا يحتاج استخدام متجر الأرنب للايفون الى وجود حساب خص بك على آبل ستور لتتمكن من تنزيل التطبيقات والالعاب من خلال المتجر الصيني الارنب.
- لا تحتاج تحميل نسخة جلبريك خاصة للتمكن من تثبيت المتجر الصيني، حيث ان برنامج الصيني يعمل دون الحاجة الى جلبريك.