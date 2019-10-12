أبو تريكة : أكره الكيان الصهيوني وارفض مقارنتي بـ"محمد صلاح"

خلال تصريحات وصفت بالنارية لوسائل الإعلام الأردنية، اكد أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، بعد وصوله العاصمة عمان، الخميس الماضي ، الذي وصل للمشاركة في مهرجان اعتزال النجم الفلسطيني السابق فادي لافي ، انه يكره الكيان الصهيوني.

وفي حديثه مع برنامج “إكسترا تايم” عبر فضائية رؤيا الأردنية، سُئل محلل قنوات be IN عن سر تعلق الجماهير به، رغم اعتزاله اللعبة منذ عام 2013، فأجاب قائلاً “كلما كنت بسيطا ستصل للناس أسرع”، لافتا إلى أن “ما يخرج من القلب يذهب إلى القلب”.

وأضاف “بالمصري اللي في قلبي على لساني، لا أكره أحدا. كرهي لاثنين فقط، الكيان الصهيوني والشياطين، أما غير ذلك، فلا يوجد في قلبي ضغينة لأحد”.

كما تحدث عن حنينه واشتياقه لبلاده بوجه عام والنادي الأهلي على وجه الخصوص، قائلاً ” أشتاق إلى الفرحة بعد الأهداف وأفتقد شعور سعادة الجماهير، هدفي أمام الصفاقسي عام 2006 بنهائي أفريقيا هو الأغلى في مسيرتي، تلك اللحظة هي الأفضل في حياتي، أفتقد جمهور الأهلي لأن له طقوسا خاصة عندما يحب لاعبا، أفتقد أيضا النادي الأهلي وملعب مختار التتش.

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة “الملاعب” الأردنية، رفض تريكة الحديث عن مقارنته بمواطنه العالمي محمد صلاح، بقوله “لا يُقارن بأي لاعب آخر، صلاح صنع تاريخا كبيرا من الصعب الوصول إليه، تجاوز الحدود المحلية والعربية وأصبح ماركة عالمية وهرما متحركا، يتبقى أمامه عدة سنوات لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته”.