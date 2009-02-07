زعيم يهودي: حرب غزة أثارت أسوأ موجة لمعاداة السامية

فلسطين اليوم – وكالات

قال رئيس رابطة مناهضة تشويه السمعة ان الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في الآونة الأخيرة أثارت أسوأ موجة من معاداة السامية منذ عشرات السنين.

وقال ابراهام فوكسمان لزعماء الجالية اليهودية في كلمة في منتجع بالم بيتش بجنوب فلوريدا الجمعة ان هذه هي الأسوأ والأكثر حدة والأكثر عالمية التي تعيها ذاكرتنا، والجهد اللازم لجعل الناس الطيبين يتصدون لها غير سهل.

وأضاف ان الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الإسلاميةحماس في قطاع غزة والذي بدأ في أواخر ديسمبر كانون الأول قوبل بكراهية وهجمات ضد اليهود من النمسا الى زيمبابوي.

واردف قائلا ان معظم الحكومات لم تفعل شيئا يذكر لوقف وباء مناهضة السامية.

وقال مسؤولون طبيون ان الهجوم الاسرائيلي اسقط 1300 شهيد فلسطيني من بينهم 700 مدني مما اثار شكاوى دولية واسعة النطاق من استخدام اسرائيل قوة مفرطة .

وأوضحت رابطة مكافحة تشويه السمعة ان الهجمات المناهضة لليهود في الآونة الأخيرة التي أثارها هجوم غزة تراوحت بين إطلاق نار على إسرائيليين اثنين من قبل رجل من أصل فلسطيني في الدنمرك وهجمات على معابد في فنزويلا واليونان وشيكاجو ومناطق أخرى.

وفي تركيا فر أفراد فريق كرة سلة إسرائيلي من الملعب بعد ان هاجمهم حشد من الناس واصفا إياهم بأنهم قتلة. أما في تولوز بفرنسا تضمن هجوم على معبد في الشهر الماضي سيارتين معبأتين بقنابل حارقة.

وقال فوكسمان انه تمت مساواة نجمة داود بالصليب المعقوف النازي في احتجاجات وقعت في شتى أنحاء العالم كما تعرض الزعماء اليهود لتهديدات، كما ظهرت نداءات ايضا لمقاطعة المصالح التجارية اليهودية في جنوب افريقيا وايطاليا وتركيا وفرنسا.

واضاف فوكسمان الذي تعد رابطته من المنظمات البارزة في العالم لمكافحة الجريمة ضد اليهود من الضروري ان نصر على ان يقف العالم المتحضر ويقول لا في كل بلد على حدة على الصعيد الدولي لإدانة هذا العنف الوحشي الشائن.