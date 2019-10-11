طفل هولندي يوجه صفعة حادة للنجم محمد صلاح

لم يتورع طفل هولندي لم يتجاوز الثامنة عن احراج مدافع ليفربول الإنجليزي المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا محمد صلاح، حيث اخبره بأنه يشعر بالإحباط لمقابلته.

ونشر حساب ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

للطفل الهولندي فيرجيل فان دايك وهو يظهر فيه برفقة عدة أطفال من مشجعي النادي قابلوه ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.

وقال له أحد الأطفال بطريقة غير متوقعة: "خاب ظني، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلا منك"، وقابل فان دايك كلمات الطفل الذي ارتدى قميصا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، قبل أن يستدرك كلامه وتابع: "لكن حسنا، لا يهم الأمر كثيرا الآن".

يشار إلى أن محمد صلاح يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، واصبح حديث السوشال ميديا ووسائل الإعلام العالمية، بعد المستويات الرائعة التي قدمها كمهاجم لفريقه ليفربول.

وأجاب فان دايك عن سؤال حول فريق أحلامه المفضل في لعبة فيفا 20، حيث قال: "يأتي على رأس تشكيلتي نجوم ليفربول وهم أليسون، أرنولد، فينالدوم، صلاح، بالإضافة إلى تواجدي في قلب الدفاع".



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الطفل الذي يحرج محمد صلاح بشكل كبير، مبدين اعجابهم من جرأة الطفل، وذكاء محمد صلاح في التعامل مع الموقف.