كوهين : الموساد يعترف باغتيال مسؤولين من حماس في العالم

اعترف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، أن عناصره اغتالوا مسؤولين تنفيذيين في حركة "حماس" في أنحاء العالم.

ولم يكشف كوهين في مقابلة مع صحيفة "باميشبحا" العبرية، الجمعة، عن أسماء المسؤولين الذين اغتالهم جهازه مكتفيا بالقول إن "حماس لم تعد تنسب هذه الاغتيالات لإسرائيل".

وقال كوهين" تم ارتكاب عدد قليل من عمليات الاغتيال، لكن العدو غير إستراتيجيته، لم يعد في عجلة من أمره لنسب عمليات القتل لنا، لأسبابه الخاصة". على حد قوله.

وقد تسلم كوهين مهام منصبه عام 2016 وينهي مهامه العام المقبل.

وكانت "حماس" وجهت في السنوات القليلة الماضية الاتهام لجهاز "الموساد" باغتيال عدد من نشطاء الحركة في تونس وماليزيا، فيما اكتفت "إسرائيل" بعدم التعليق على هذه الاتهامات.