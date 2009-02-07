الدولار والين يهبطان امام اليورو

فلسطين اليوم- (رويترز)

هبط الدولار الامريكي والين الياباني امام اليورو الاوروبي أمس الجمعة بعد أن اثارت بيانات متشائمة للوظائف في امريكا آمالا بأن الكونجرس سيتحرك بسرعة لإقرار خطة حوافز لتنشيط الاقتصاد وهو ما فتح مرة اخرى شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقفزت الاسهم في وول ستريت رغم تقرير للحكومة الامريكية يظهر ان ارباب العمل استغنوا عن 598 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني وهي أكبر تخفيضات للوظائف لشهر واحد في 34 عاما.

وقال متعاملون ان ارقام الوظائف الكئيبة قد تقدم حافزا للمشرعين الامريكيين لدعم برنامج إدارة الرئيس باراك اوباما لتحفيز الاقتصاد وخطتها لانقاذ البنوك.

وفي اواخر التعاملات في سوق نيويورك كان اليورو مرتفعا 1.2 في المئة عند 1.2945 دولار مسجلا أكبر زيادة اسبوعية امام العملة الامريكية في 2009 لكنه يظل منخفضا حوالي 12 في المئة عن أعلى مستوى له في ثلاثة اشهر البالغ 1.47 دولار الذي سجله في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وامام العملة اليابانية صعد اليورو 2.1 في المئة الى 118.98 ين.

وارتفع الدولار 0.9 في المئة الى 91.92 ين موسعا مكاسبه للاسبوع امام العملة اليابانية إلي 2.02 في المئة وهي افضل زيادة اسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني.