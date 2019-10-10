قاتل عائلة دوابشة ينضم لصفوف جيش الاحتلال

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الخميس، انضمام أحد المتهمين بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية إلى صفوف جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة العبرية، إن أحد قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما جنوبي مدينة نابلس؛ 31 تموز/ يوليو 2015، بدأ أولى خطواته للانخراط في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لصحيفة يديعوت، فإن المستوطن "أ" الذي تم تغيير لائحة الاتهام بحقه قبل خمسة أشهر، بعد صفقة مع النيابة، دخل مؤخرًا في مرحلة إعادة تأهيل وتغيير جذري، ودمجه في الإعداد العسكري والبدني الذي يسمح بتجنيده في الجيش.

ولفتت النظر إلى أن هذه الخطوات تتم بقرار من محكمة اللد على الرغم من أن مسألة إدانة المستوطن بالعضوية في منظمة إرهابية ما تزال محل خلاف ولم يتم البت فيها.