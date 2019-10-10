ترامب لتركيا: 3 خيارات امامنا ازاء العملية العسكرية شمال سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها ثلاثة خيارات العملية التركية شمال سوريا، وهو أول تصريح رسمي للولايات المتحدة على خلفيةً على خلفية الازمة الكردية.

واضاف ترامب: "الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام ونحن لدينا ثلاثة خيارات، أولهما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريًا والثاني ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وفرض العقوبات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الخيار الثالث هو التوسط في سبيل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد.

يشار إلى أن تركيا اعلنت عن عملية عسكرية شمال سوريا ضد الميلشيات التركية المتواجدة بالقرب من الحدود التركية، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.