وزارة الزراعة للمواطنين: احذروا سمكة الأرنب السامة

حذرت وزارة الزراعة الغزيين مجدداً من شراء سمكة "الأرنب" واستهلاكها، وذلك لخطورتها.

واوضح الوزارة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أنها قامت إلى جانب الوزرات المختصة بعدة إجراءات على مدار السنوات الماضية وخاصة في الأسابيع الماضية، في مراسي الصيدين، (حسبات السمك) حيث تم من خلالها اتلاف كميات كبيرة من الأرنب، مشيرة إلى أن موظفي الادارة العامة للثروة السمكية يصادرون هذا النوع من الاسماك من موانئ الصيد وحسبات السمك التي تقع تحت رقابة الإدارة العامة للثروة السمكية.

ولفتت الوزارة الى أن السمكة لا تصلح للاستخدام الأدمي، حيث أن الأجزاء الداخلية للسمكة تحتوي على مادة سمية خطيرة تسمى "التيدرودوتاكسين"، وهذه المادة السامة تتواجد بشكل كبير في الكبد والمناسل والرأس، وبكميات ضئيلة تحت الجلد.

وذكرت الوزارة أنها قامت بعمل نشرات تعريفية بالأنواع السامة منها ومتابعة المخالفين لقرار الوزارة في بيعها للمواطنين، مطالبة المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة عن كل من يقوم بيعها، أو تداولها، مشددة على أن من لا يلتزم سيتم بحقه اتخاذ المقتضي القانوني بهدف منع وصولها.







