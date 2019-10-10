الزراعة تحذر مجدداً من شراء و تناول سمك "الأرنب"

شددت وزارة الزراعة بغزة على ضرورة عدم شراء سمكة "الأرنب" واستهلاكها، وذلك لخطورتها، التي حذرنا منها مررا وتكرارا،.

و أشارت الوزارة الى أنها قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، بعدة إجراءات على مدار السنوات الماضية وخاصة في الأسابيع الماضية، في مراسي الصيدين، ( حسبات السمك) حيث تم من خلالها اتلاف كميات كبيرة من الأرنب.

و حذرت الزراعة المواطنين مجددا من تناول "سمكة الأرنب"، وبيعها في الأسواق الشعبية، وذلك بناءً على قرار سابق منها ، لافتة الى أن السمكة لا تصلح للاستخدام الأدمي، حيث أن الأجزاء الداخلية للسمكة تحتوي على مادة سمية خطيرة تسمى "التيدرودوتاكسين"، وهذه المادة السامة تتواجد بشكل كبير في الكبد والمناسل والرأس، وبكميات ضئيلة تحت الجلد.

وأكدت الزراعة انها تقوم بعمل نشرات تعريفية بالأنواع السامة منها ومتابعة المخالفين لقرار الوزارة في بيعها للمواطنين، كما يقوم موظفو الادارة العامة للثروة السمكية بمصادرة هذا النوع من الاسماك من موانئ الصيد وحسبات السمك التي تقع تحت رقابة الإدارة العامة للثروة السمكية.

وتطالب الوزرة جميع المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة عن كل من يقوم بيعها، أو تداولها، مشددة على أن من لا يلتزم سيتم بحقه اتخاذ المقتضي القانوني بهدف منع وصولها