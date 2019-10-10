ليبرمان: نتنياهو يعيق اقامة حكومة واحدة

نقلت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، يحاول أن يقود "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

و أضاف ليبرمان قائلاً: "يجب أن يكون مفهوماً أن رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها".

و تابع: "أنا لست في عجلة من أمري، نحن ننتظر حتى ينتقل تفويض تشكيل الحكومة إلى جانتس ثم نتحدث بشكل صحيح".

و قال: "نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتجنب الوصول إلى انتخابات جديدة، الآن ودون أدنى شك يتبين لنا أن نتنياهو يحاول أن يقودنا إلى انتخابات ثالثة".