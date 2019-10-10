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ليبرمان: نتنياهو يعيق اقامة حكومة واحدة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:59 - 10 أكتوبر 2019
ليبرمان ونتنياهو ليبرمان ونتنياهو
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نقلت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"،  يحاول أن يقود "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

و أضاف ليبرمان قائلاً: "يجب أن يكون مفهوماً أن رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها".

و تابع: "أنا لست في عجلة من أمري، نحن ننتظر حتى ينتقل تفويض تشكيل الحكومة إلى جانتس ثم نتحدث بشكل صحيح".

و قال: "نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتجنب الوصول إلى انتخابات جديدة، الآن ودون أدنى شك يتبين لنا أن نتنياهو يحاول أن يقودنا إلى انتخابات ثالثة".

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